Nati-Coach Murat Yakin steigt ins Bettwaren- und Matratzengeschäft ein

In 88 Tagen beginnt die Weltmeisterschaft in Katar. So startet am 24. November die Nati gegen Kamerun um elf Uhr morgens ins Turnier. An der Seitenlinie steht dann Nationalmannschafts-Trainer Murat Yakin. Doch bis es so weit ist, geht es noch ein wenig. Und so hatte der 48-Jährige Zeit für andere Dinge. Firmen gründen beispielsweise.