Nils Nielsen wettert nach der 1:2-Pleite gegen schwedische Medien

«Ja, Schweden hatte Probleme gegen uns. Aber es ist so, dass die Leute auch in der Schweiz Fussball spielen können, nicht nur in Schweden», so Nielsen, der überhaupt nicht zufrieden war, wie gewisse schwedische Journalisten im Vorfeld der Partie über sein Team berichteten. «Die schwedischen Medien waren mehr über den Virus besorgt, als über uns», sagt der Däne und spricht damit die Magen-Darm-Probleme seiner Spielerinnen an, die auch in skandinavischen Newsportalen diskutiert wurden.