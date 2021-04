24 Spieler aus 8 NL-Clubs - Nati-Coach Patrick Fischer gibt erstes Kader für WM-Vorbereitung bekannt

Die Schweizer Hockey-Nati von Headcoach Patrick Fischer rückt am Dienstag erstmals ins Trainingscamp in Cham ein. Dort wird das Team während der gesamten Vorbereitungszeit auf die Eishockey-WM in Riga in der Schweiz trainieren und untergebracht sein. Am Ende der ersten Vorbereitungswoche stehen am Freitag, 30. April, und Samstag, 1. Mai, in Biel zwei Testspiele gegen den späteren WM-Gruppengegner Russland auf dem Programm.