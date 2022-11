Pierluigi Tami nerven Doppeladler-Fragen vor dem Nati-Spiel

Tami will keine Fehler machen

«Ich möchte über Fussball sprechen und nicht über Politik», sagte Tami am Dienstagmittag zu den Journalisten. Auch der Fokus der Mannschaft liege ausschliesslich auf dem Sportlichen. Etwas anders hatte das noch vor einigen Wochen geklungen. Gegenüber «CH Media» erklärte Tami ausführlich, welche Ziele er sich für das Turnier in Katar gesteckt habe.

«Es soll weder Worte noch Gesten noch allgemein ein Verhalten geben, das andere provoziert. Wenn wir jubeln, dann um unsere Freude zu zeigen, das ist wichtig», hatte der Nati-Direktor erklärt, dessen Position erst im Anschluss an die WM in Russland geschaffen wurde.

Man wolle nicht mehr die gleichen Fehler machen, so Tami weiter. Auch mit den Spielern wollte er aus Gründen der Sensibilisierung vor dem Spiel nochmals über das Thema sprechen. Ob dies nun auch der Fall gewesen sei, wollte Tami am Dienstag aber nicht beantworten und wandte sich stattdessen wieder dem Sportlichen zu.

«Wir wollen auf Sieg spielen»

Auf Rechenspiele will sich Tami aber gar nicht erst einlassen. «Wir wollen auf Sieg spielen», so der Nati-Direktor. Gleichzeitig warnte er aber auch vom Gegner: «Gerade in der Offensive haben sie grosses Potential. Das hat man gegen Kamerun gesehen», so der 61-Jährige.