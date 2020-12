Nati-Direktor Pierluigi Tami spricht über die Kritik, die auf Granit Xhaka einprasselt und kann sie persönlich nicht verstehen. (Video: SFV/ete)

Darum gehts Die Nati-Bosse machen sich nach dem Ausraster von Granit Xhaka Sorgen um den Nati-Captain in den Diensten von Arsenal.

Pierluigi Tami kann die Situation nicht so ganz verstehen, beobachtet aber genau.

Der Nati-Direktor attestiert Xhaka eine positive Entwicklung und hofft auf eine rasche Lösung.

Nati-Direktor Pierluigi Tami und die Verantwortlichen beim SFV beobachten die Stimmungslage und die Situation um Nati-Captain Granit Xhaka in London genau. «Wir sind besorgt um unseren Captain. Die Kritik an Granit Xhaka wird immer grösser, auch wenn ich sie nicht verstehe», sagt Tami an einer Video-Medienkonferenz am Dienstag.

Seit Xhaka vom Platz flog, weil er einem Burnley-Spieler an die Gurgel griff, gehen die Fans in den Sozialen Medien auf den Schweizer los und lassen ihrem Ärger freien Lauf. Und auch die Boulevardmedien haben sich einmal mehr auf den 28-Jährigen eingeschossen. Sie machen Xhaka zum Sündenbock der aktuellen Misere des Premier-League-Clubs, der in 12 Spielen lediglich 13 Punkte geholt hat. Nur fünf Punkte trennen die Gunners von einem Abstiegsplatz. Bei den Anhängern ist schon lange dicke Luft.

Die «Daily Mail» will sogar wissen, dass die Londoner mittlerweile daran denken, den Schweizer möglichst rasch zu verkaufen. Als Grund sehen die Journalisten den Mangel an Disziplin des Mittelfeldspielers. «Der rücksichtslose Xhaka ist das Symbol für den Untergang von Arsenal», schreibt Journalist Matt Barlow über den Schweizer.

Dinge wie am Sonntag passieren, wenn man wie Xhaka unter stetem Druck steht, nervös ist und provoziert wird. Tami sagt aber auch, dass er eine Entwicklung von Xhaka bei der Nati sehe. «Ich kenne Granit und war überrascht, wie positiv sein Verhalten gegenüber den Kollegen, dem Staff und den Mitarbeitern ist und auch über sein Niveau auf dem Platz. Er ist ein Vorbild für uns », sagt der Nati-Direktor. «Und für uns ist seine Konstanz wichtig. Xhaka war in der Vergangenheit schon in ähnlichen Situationen und hat danach wieder gut gespielt.»

Arsenal-Trainer schützt Xhaka

Tatsächlich schien Xhaka in London wieder an Goodwill gewonnen zu haben, nachdem er sich im Oktober 2019 mit den Arsenal-Fans anlegte und sich ein Shitstorm über dem Basler entlud. Unter Arteta erfuhr der Basler aber wieder Vertrauen und bekam die nötige Rückendeckung. Das scheint auch dieses Mal der Fall zu sein.

Nachdem der 38-jährige Spanier Xhaka am Sonntag öffentlich tadelte («Granit hat eine Grenze überschritten»), sagte er am Dienstag an einer Medienkonferenz: «Er weiss, wie wir alle, dass er die Professionalität für einen Moment verloren hat. Ich kenne den Grund dafür, aber ich kann nicht alles wegwerfen, was er bisher geleistet hat, nur weil er einen Fehler gemacht hat. Wir alle machen Fehler. Ich bin da, um die Spieler zu beschützen, wenn ich sehe, dass sie es verdienen. Granit ist mit Sicherheit einer von ihnen, weil er immer alles gibt, die Dinge immer richtig machen will und weil er professionell ist.»