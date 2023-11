Nati: EM-Qualispiele entscheiden über Zukunft von Murat Yakin

1 / 6 Quo vadis Murat Yakin? AFP Der 49-Jährige hat seinen Vertrag noch bis zur EM. Urs Lindt/freshfocus Dominique Blanc, Präsident des Schweizerischen Fussballverbands (l.), stärkte Yakin zuletzt den Rücken. freshfocus

Darum gehts Die Nati bestreitet in den nächsten Tagen die letzten EM-Qualispiele.

Mit einem Sieg gegen Israel am Mittwoch wäre die Qualifikation bereits perfekt.

Es stellt sich die Frage, wie es mit Trainer Murat Yakin weitergehen soll.

Nie zuvor in seiner Zeit als Nati-Trainer stand Murat Yakin mehr in der Kritik als nach dem blamablen 3:3 gegen Belarus. Angesprochen auf den Gegenwind antwortete er am Freitag mit sportlichen Analysen – und dem Fazit: «Es gibt nur eines: die Qualifikation. Wir müssen nicht schön, sondern resultatorientiert spielen.»

Dominique Blanc, Präsident des Schweizerischen Fussballverbands (SFV), stärkte Yakin zuletzt den Rücken. Dennoch: Die kritischen Stimmen, die aus dem Umfeld der Nationalmannschaft zu hören sind, reissen nicht ab. Klar also, dass Nati-Direktor Pierluigi Tami sich auch am Montag diversen Yakin-Fragen stellen musste.

«Ich habe Murat Yakin gesagt, dass er weiter Selbstvertrauen behalten und nicht ängstlich werden soll. Wir haben eine Mannschaft, die alle schlagen kann», so Tami. Das Ziel sei jetzt drei Siege in drei Spielen. Danach werde über die Zukunft von und mit Trainer Murat Yakin gesprochen.

Im Moment «totales Vertrauen»

«Wir haben immer gesagt, dass wir uns in aller Ruhe im Dezember zusammensetzen und die zehn Spiele der Qualifikation analysieren werden – das Gute, wie auch das Negative», erklärt der Nati-Direktor weiter. Man dürfe jetzt nicht alles schlecht sehen. «Wir haben am Anfang der Quali gesagt, dass wir uns für die EM qualifizieren und guten Fussball zeigen wollen. Aus meiner Sicht haben wir bisher alle Spiele dominiert, aber auch Fehler gemacht», so der 62-Jährige weiter.

Sollte die EM-Qualifikation in den nächsten drei Spielen gegen Israel, Kosovo und Rumänien wie erwartet klappen, würde sich der Vertrag von Yakin automatisch bis zum Ende der Europameisterschaft verlängern. Gibt es also eine Jobgarantie bis Sommer? «Mit der Quali hat er – im Moment – einen Vertrag bis zur EM.» Könnte es sein, dass im Dezember entschieden wird, dass nach der EM Schluss ist? «Wir haben – im Moment – totales Vertrauen in die Arbeit von Murat Yakin», antwortet Tami.

Yakin hat also – im Moment – das Vertrauen seiner Chefs. Fakt ist aber auch, dass die Auftritte sowie die Leistungen der Schweizer Nationalmannschaft in den kommenden drei Spielen über die Zukunft von Murat Yakin entscheiden.

