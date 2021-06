Fan lässt sich nach verlorener Wette Xherdan-Shaqiri-Tattoo stechen

Nach Tor gegen Türkei : Nati-Fan lässt sich nach verlorener Wette Shaqiri-Tattoo stechen

Nach seinem Doppelpack gegen die Türkei ziert Xherdan Shaqiri ab sofort den Oberschenkel eines Nati-Fans. Dieser hatte eine Wette verloren.

Beim 3:1-Sieg gegen die Türkei zeigte Xherdan Shaqiri einmal mehr, dass er im entscheidenden Moment den Unterschied ausmachen kann. Dank seinen zwei Toren im letzten Gruppenspiel schaffte die Nati in letzter Sekunde doch noch den Sprung in den EM-Achtelfinal, wo es am Montagabend gegen Frankreich geht.