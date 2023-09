Nati: Rasen im Fadil-Vokrri-Stadion sorgt für Gesprächsstoff

Am Samstag spielt die Schweizer Nati in der EM-Quali gegen den Kosovo. Gespielt wird im Fadil-Vokrri-Stadion – wo der Rasen zuletzt für Gesprächsstoff sorgte.

Darum gehts Die Schweiz trifft am Samstag in der EM-Quali auf den Kosovo.

Vor der Partie sorgt der Rasen im Fadil-Vokrri-Stadion für Gesprächsstoff.

Grund dafür ist der Zustand.

Über 13’000 Fans werden am Samstagabend im ausverkauften Stadion erwartet für das Duell in der EM-Quali zwischen dem Kosovo und der Schweiz. Vor dem «Bruderduell» gibt es neben den vielen Doppelbürgern auf dem Platz ein weiteres Thema, das für Gesprächsstoff in Pristina sorgt: der Rasen im Fadil-Vokrri-Stadion.

Dieser war beim letzten Heimspiel des Kosovos nämlich in einem desolaten Zustand. Das macht auch Nati-Trainer Murat Yakin grosse Sorgen, wie er im Interview mit 20 Minuten verraten hatte: «Der Rasen in Pristina war beim Heimspiel gegen Rumänien in einem sehr schlechten Zustand. Ich hoffe, dass wir auf einem guten Platz spielen werden», so der 48-Jährige.

Der heimische FC Pristina musste ausweichen

Das sah man auch im Kosovo so – und reagierte über den Sommer. Damit der Rasen diesem grossen und historischen EM-Quali-Spiel in Pristina gerecht wird, hat man in der Hauptstadt zu drastischen Mitteln gegriffen. Das Konzert von Capital T, einem der grössten Rapper des Landes und Sohn des Präsidenten des kosovarischen Fussballverbands, wurde kurzfristig aus dem Stadion verlegt. Der Event fand auf einem nahegelegenen Parkplatz statt im Stadion statt.

Ausserdem durfte der sonst im Fadil Vokrri heimische FC Pristina zum Saisonbeginn keine Heimspiele im eigenen Stadion austragen. Um den Rasen zu schonen, wurden die ersten beiden Spiele auf dem Trainingsgelände des kosovarischen Fussballverbands ausserhalb von Pristina ausgetragen.

Einen Tag vor dem Spiel zeigt sich der Rasen jedoch weiterhin in keinem Top-Zustand. Es sind mehrere braune Flecken zu sehen. Murat Yakin meinte nach der Ankunft in Pristina: «Ich habe gehört, er ist in einem guten Zustand. Ich werde nachher gleich einen Blick darauf wagen.» Nach der Besichtigung war er vorsichtig optimistisch: «Er ist okay. Ich habe es schlimmer erwartet», so der Nati-Trainer zu 20 Minuten.

