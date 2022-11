Nati-Gegner Brasilien fährt ohne Liverpool-Star Roberto Firmino an die WM

Am 28. November trifft die Nati an der WM auf Brasilien. Nun ist klar, auf welche Spieler sich Nati-Coach Murat Yakin einstellen muss. Die Brasilianer haben am Montagabend ihren WM-Kader bekannt gegeben. Angeführt wird das Aufgebot von Superstar Neymar und Innenverteidiger-Routinier Thiago Silva. Ebenfalls mit im Kader steht der 39-jährige Dani Alves. Der Oldie, der viele Jahre in Barcelona agierte, spielt aktuell in der mexikanischen Liga bei Unam Pumas.