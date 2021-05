Vor dem letzten WM-Gruppenspiel - Nati-Goalie Leonardo Genoni blickt zuversichtlich in Richtung Viertelfinal

Am Dienstag spielt die Schweizer Hockey-Nati ihr letztes WM-Gruppenspiel.

«Vielleicht wird es Pasta zum Frühstück geben», sagt Leonardo Genoni und lacht, angesprochen auf die ungewöhnliche Uhrzeit, zu der die Schweizer Hockey-Nati antreten muss. Am Dienstag um 11.15 Uhr Schweizer Zeit bestreitet die Mannschaft von Patrick Fischer ihr letztes Vorrundenspiel gegen Grossbritannien (im Liveticker auf 20minuten.ch).

«Die Stimmung im Team ist sehr gelöst. Wir haben sehr viele Sachen in den Spielen vorher richtig gemacht und gehen voller Selbstbewusstsein in das letzte Gruppenspiel», so der Goalie. Das Team ist bereits für die Viertelfinals qualifiziert. Jetzt geht es noch darum, sich eine gute Ausgangslage zu verschaffen.