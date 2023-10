Yann Sommer: «Als neuer Inter-Spieler muss man sich mit den Ultras treffen»

Yann Sommer hext für Inter in der Champions League. Video: SRF

Darum gehts Am Sonntag spielt die Schweizer Nati in der EM-Qualifikation gegen Belarus.

Vor dem Spiel in St. Gallen nahm sich Goalie Yann Sommer Zeit für die Medien.

Der 34-Jährige sprach über seinen Club Inter – und weshalb Konkurrenz gut ist.

Granit Xhaka zieht am Sonntag mit Heinz Hermann als Rekordnationalspieler gleich (118 Spiele). Klar, dass der Fokus rund um die EM-Quali gegen Belarus (18 Uhr) auf den Captain gerichtet sein wird. Nicht nur während des Spiels wird Goalie Yann Sommer deshalb etwas weniger im Rampenlicht stehen. Seit seinem Wechsel zu Inter ist es um den 34-Jährigen etwas ruhiger geworden.

Yann Sommer, wie sind Sie mit der Absage der Israel-Reise umgegangen?

Wir haben im Team viel darüber gesprochen. Es ist extrem traurig, was gerade passiert. In der Schweiz sind wir in einer privilegierten Position und müssen uns über wenig Sorgen machen. Dabei passieren beispielsweise in der Ukraine oder in Israel gerade schlimme Dinge. Es ist wichtig, dass man das irgendwie verarbeitet.

… nun gilt aber der Fokus auf das Belarus-Spiel.

Klar, das Spiel am Sonntag ist sehr wichtig. Es geht um die Qualifikation. Wenn wir nicht früh ein Tor erzielen, kann dieser Gegner schwierig werden. Die können verteidigen.

«Wir hatten ein paar Spiele, die nicht top waren» Yann Sommer

Wie bewerten sie die momentane Qualität der Mannschaft?

Wir hatten ein paar Spiele, die nicht top waren. Eine Quali-Kampagne ist auch immer eine Entwicklung, die wir als Team durchmachen müssen. Wir brauchen erfahrungsgemäss etwas Zeit, um auf unser höchstes Niveau zu kommen. Was zählt am Ende, ist die Qualifikation.

Sie sind Teil des Captainteams der Nati. War die Reaktion von Granit Xhaka nach der Enttäuschung im Kosovo abgesprochen?

Nein, wir haben uns nicht abgesprochen. Das war ja direkt nach dem Spiel, nachdem wir mit der letzten Szene noch den Ausgleich kassiert hatten. Für Granit Xhaka war es natürlich ein emotionaler Match.

Geben Sie ihm Recht, was die mangelnde Trainingsintensität in der Nati anbelangt?

Gewisse Spieler spielen viel in ihren Clubs, gewisse weniger. Es ist daher sehr schwierig, auf Anhieb die richtige Intensität hinzubringen. Eigentlich ist es gut, hatten wir das Thema mal auf dem Tisch, damit es besprochen werden konnte.

Zu Ihrer Situation im Club. Wie haben Sie die schwierige Zeit in München verdaut?

Es war eine unruhige Zeit mit vielen Entlassungen und vielen Wechseln. Eigentlich ist klar, dass so Kritik aufkommt. Rund um die Bayern funktioniert es so: Es werden von den Medien zwei Spieler ausgewählt, gegen die dann eine Weile geschossen wird. Irgendwann kommen dann die nächsten zwei. (lacht) So war halt auch ich an der Reihe.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Ob positiv oder negativ, ich habe gelernt, die Rückmeldungen von aussen nicht zu fest zu konsumieren. Ich bin selbstkritisch genug und habe ja auch noch einen kritischen Trainerstaff.

… dennoch hatten Sie in München nach einem halben Jahr keine Zukunft.

Natürlich wollte ich länger in München bleiben. Ich habe eine Familie mit zwei Kindern, wir wollten uns da ein komplettes Leben aufbauen. Mir war aber immer bewusst, dass Neuer irgendwann zurückkommen kann und ich in dieser Rolle dann nicht mehr gebraucht werde.

1 / 7 Die EM-Quali im Visier: Nati-Goalie Yann Sommer. freshfocus Sommer während des Nati-Trainings am vergangenen Mittwoch. freshfocus Auf dem GC-Campus waren viele Fans vor Ort. Auch Sommers 94-jähriger Grossvater war da. freshfocus

Vergleichen Sie Bayern mit Inter …

Es sind beides Topclubs, aber letztlich komplett verschieden. Die Bayern sind unfassbar professionell, in Mailand spürt man die etwas andere, südliche Mentalität. Auch Inter ist gut organisiert, weil man einfach alles für den Club geben muss.

Wie nimmt man das wahr?

Es gibt da zum Beispiel so ein Ritual: Wenn man als neuer Spieler den Medizincheck absolviert hat, trifft man sich mit einigen Anführern der Ultra-Szene. Dabei erhält man die Message, dass man für diesen Verein alles gibt. Wenn man dann im San Siro spielt, merkt man schnell, was sie meinen.

Bekommen Sie eigentlich mit, was gerade bei Ihrem Ex-Club Basel passiert?

Klar, ich bin etwas mit Taulant Xhaka, Fabian Frei oder auch Ex-Spieler Valentin Stocker oft in Kontakt. Es tut natürlich weh. Ich erinnere mich an Meisterfeiern auf dem Barfüsserplatz. Das ist jetzt weit weg. Aber es ist auch ein Stück weit normal, dass sich ein Verein von Zeit zu Zeit etwas neu aufbauen muss.

«Es wäre schlecht, wenn Gregor Kobel keine Ambitionen hätte» Yann Sommer

Granit Xhaka absolviert am Sonntag sein 118. Länderspiel, Sie Ihr 85. Wie viele werden es am Ende bei Ihnen sein?

Das kann ich noch nicht abschätzen. Ich will gehen, wenn ich mir sicher bin, dass es reicht.

Mit Gregor Kobel haben Sie eine Nummer zwei hinter Ihnen, die mit den Hufen scharrt. Spüren Sie den Druck?

Es wäre schlecht, wenn Kobel keine Ambitionen hätte. Der Konkurrenzkampf in der Nati war in den letzten Jahren immer hoch. Schliesslich kommen die Besten des Landes zusammen, die in ihren Clubs wichtige Rollen spielen. Wir gehen sehr kollegial mit der Situation um. Trotzdem wissen wir, dass jeder gerne im Tor stehen würde.

Am Mittwoch schaute Ihr Grossvater im Training zu. Fühlte sich das wieder so an wie zu Juniorenzeiten?

(lacht) Tatsächlich fühlte sich das etwas wie früher an. Wobei, früher war er auf dem Platz und hat mich fotografiert. Es ist wunderschön, wenn er da war. Er ist 94 Jahre alt und kann die grossen Reisen nicht mehr machen. Daher war es für ihn ein besonderes Highlight, dass wir in der Nähe von Zürich (Niederhasli, Anm. d. R.) waren. Er ist sogar vom Bahnhof Dielsdorf zum GC-Campus gelaufen.

Das Interview wurde im Rahmen einer Medienrunde aufgezeichnet.

