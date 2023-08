Yann Sommer: Nati-Goalie bei Inter Mailand vorgestellt

Es war ein wochenlanges hin und her. Wird Manuel Neuer wieder fit? Wer wird künftig die Nummer eins im Bayern-Tor? Darf Yann Sommer die Münchner überhaupt verlassen? Die Antwort auf zumindest die letzte Frage heisst: Ja – und Inter Mailand ist sein neuer Arbeitgeber. Der Nati-Goalie ist am Sonntag in Mailand gelandet, am Montagmorgen folgte der Medizincheck, am Mittag zeigte er sich das erste Mal den Inter-Fans und am Abend verabschiedete sich der Nati-Goalie von den Bayern Fans: «Eine aufregende Reise geht zu Ende. Ich möchte mich bei allen bedanken, die meine Zeit bei diesem grossartigen Verein zu einer Erfahrung gemacht haben, die ich nie vergessen werde!»