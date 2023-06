Nati-Goalie Yann Sommer fliegt hochkant aus Bundesliga-Ranking

Yann Sommer gehörte in den letzten Jahren zu den besten und konstantesten Keepern in der Bundesliga, er erhielt zumeist Bestnoten. Seit er bei Bayern München ist, ist das anders.

Darum gehts Yann Sommer hat in der Bundesliga keine einfachen Monate hinter sich.

Im Ranking des «Kicker» ist der 34-Jährige nicht mehr auffindbar.

Sommer steht dennoch heute für die Nati in der EM-Quali im Einsatz.

In der EM-Quali gegen Rumänien (ab 20.45 Uhr live bei uns) macht Yann Sommer heute in Luzern sein 83. Länderspiel – damit baut er den Schweizer Rekord bei Goalies weiter aus. Der 34-Jährige ist immer noch die Nummer 1 der Nati. Doch wie lange noch? Sollte Manuel Neuer auf Saisonbeginn in der Bundesliga Mitte August wieder fit sein, droht Sommer bei Bayern München die Bank. Nati-Trainer Murat Yakin ist bekannt dafür, dass er vornehmlich Spieler einsetzt, die regelmässig zum Einsatz kommen.

Ausserdem drückt Gregor Kobel, die Schweizer Nummer 2, immer vehementer auf die Spitzenposition. Der beste Beweis dafür? Der 25-Jährige wurde vom Fussballmagazin «Kicker» zum besten Goalie der vergangenen Bundesliga-Saison gewählt – er verteidigte seine Spitzenposition von der Winterpause. «Die herausragenden Aktionen des Borussen überstiegen seine schwächeren Szenen auch in dieser Halbserie bei weitem», schreibt der «Kicker».

Ein Opfer in München

Und wo ist Sommer, der seit der Winterpause für den deutschen Rekordmeister aufläuft und vor dem Wechsel für die Borussia noch auf der 2 geführt wurde? Die Schweizer Nummer 1 taucht im Ranking gar nicht mehr auf. Vor ihm rangieren Torhüter wie Ralf Fährmann (Schalke), Frederik Rönnow (Union), Janis Blaswich (RB) oder der Schweizer Jonas Omlin (Sommers Ersatz in Gladbach). Omlin wird wie folgt bewertet: «Viel klappte in der Rückrunde nicht in Gladbach, die Wachablösung im Tor nach Yann Sommers Abschied schon. Der anders als sein Landsmann agierende Schweizer erwies sich meist als verlässlicher Rückhalt.»

Heisst das so viel wie: Sommer war bei den Bayern kein verlässlicher Rückhalt mehr? Die Münchner überzeugten in der zweiten Saisonhälfte nicht, davon liess sich auch der Torhüter anstecken. Dennoch gewannen die Münchner den elften Meistertitel in Serie. Ex-Nati-Goalie Jörg Stiel wird im «Kicker» zitiert, Sommer sei «in München ein Opfer» gewesen. Stiel weiter: «Natürlich hatte Yann Sommer nicht immer die Selbstverständlichkeit in seinen Aktionen wie in Gladbach. Aber er ist zwischen die Mühlen geraten, in eine Diskussion, in der, als der Druck gross war, vieles zuerst an ihm festgemacht wurde. Die Vergleiche mit seinem Vorgänger waren komplett überflüssig.»

Sommer ist ganz entspannt

Sommer sagte beim Nati-Zusammenzug: «Die Kritik war teilweise sehr unsachlich. Aber so ist das halt bei Bayern München. Ich hatte in meiner Karriere nie ein Problem mit Kritik. Mit konstruktiver Kritik kann ich gut umgehen. Wenn sie unsachlich ist, kann ich damit weniger anfangen. Ich habe mit der Zeit auch einfach nichts mehr gelesen und mich einfach auf mich und die Mannschaft konzentriert.»

Und darauf, dass er möglicherweise nach Neuers Rückkehr nicht mehr die Nummer 1 bei den Bayern sein wird, antwortete er: «Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern München und das freut mich sehr. Darum bin ich ganz entspannt.» Das wird der in Morges geborene Sommer auch heute in Luzern sein, er hat ja auch mit der Nati schon so einiges erlebt.

Ist Sommer zu Recht aus dem Ranking geflogen? Ja, er hatte seine Aussetzer, andere waren besser. Na ja, in die Top Ten gehört er trotz Fehlern mindestens. Nein, dieses Ranking wird ihm nicht gerecht. Ist mir egal, Hauptsache, er spielt bei der Nati überragend.