Nati: Mit diesem Trikot spielt die Nati an der WM

Anthony Racioppi steht den Young Boys in den letzten beiden Spielen der Saison – in der Meisterschaft am Pfingstmontag im Heimspiel gegen Winterthur (16:30 Uhr) und im Cupfinal am Sonntag, 4. Juni gegen Lugano – nicht zur Verfügung. Der YB-Torhüter hat eine Meniskusverletzung. Verläuft der Heilungsverlauf nach Plan, wird Anthony Racioppi nach rund vier Wochen wieder unter Vollbelastung trainieren können. Damit wird in den letzten beiden Spielen der dritte Goalie Marvin Keller das Tor hüten. (nih)