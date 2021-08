Er verlässt Zagreb - Nati-Held Mario Gavranovic wechselt in die Türkei zu Kayserispor

Die Schweizer Nati-Stars, sie beginnen zu wechseln. Während Xherdan Shaqiri vor einem Wechsel zu Olympique Lyon stehen soll, ist der Transfer des Nati-Kollegen Mario Gavranovic bereits fix. So ist sich der 31-Jährige mit Kayserispor einig. Der 17. der vergangenen Süper-Lig-Saison hat bereits ein emotionales Video mit dem Stürmer gepostet, in dem er das Trikot des Clubs trägt.

Zuletzt spielte Gavranovic in Kroatien bei Dynamo Zagreb. Bei den Kroaten sass der 31-Jährige aber trotz starker Leistungen an der Europameisterschaft in der Champions-League-Quali zweimal nur auf der Bank. Ob er in der Türkei wieder mehr spielt? Gut möglich. Denn: In der letzten Saison verhinderte Kayserispor den Abstieg nur knapp. Heisst: Die Türken können die Tore des Schweizer Nati-Stürmers gut gebrauchen.