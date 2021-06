«Werden Chancen haben» - Nati holt sich vor Frankreich-Kracher Kraft bei der Schweizer Garde

1 / 9 Die Nati besuchte die Schweizer Garde in Rom. SFV Für den Captain der Garde gab es ein Nati-Trikot. SFV Es war ein Besuch unter Einhaltung der Corona-Massnahmen. SFV

Darum gehts Die Nati besuchte am Mittwoch die Schweizer Garde in Rom.

Für die Spieler und den Staff war es eine gelungene Abwechslung.

Am Montag geht es für das Team gegen den Weltmeister.

Die Nati spielt am Montagabend im EM-Achtelfinal gegen Weltmeister Frankreich – ein Hammergegner in Bukarest. Schon an der vergangenen Europameisterschaft 2016 in Frankreich waren «Les Bleus» ein Gegner der Nati, allerdings in der Gruppenphase. In den letzten fünf Spielen gab es nur eine Niederlage gegen die Franzosen.

Nati-Direktor Piere-Luigi-Tami sprach im SRF-Interview über die Chancen der Nati. Er sagte: «Wenn man weiterkommen will, muss man das perfekte Spiel spielen.» Für Tami ist klar, dass Frankreich als klarer Favorit in die Partie geht. «Das Spiel startet aber mit einem 0:0 und wir müssen bereit sein, unsere stärkste Leistung auf den Platz zu bringen.»

Flug am Freitag nach Bukarest

Der 59-Jährige sieht Parallelen zum Achtelfinal an der WM 2014 gegen Argentinien. «Es ist durchaus auch eine Chance gegen einen solchen Gegner zu spielen. Wir haben gesehen, wie stark die Spieler sind, aber ich denke, wir werden unsere Chancen haben und werden alles machen für ein gutes Resultat.» Individuell könne man die Teams natürlich nicht vergleichen. Tami: «Wenn wir den Sieg wollen, brauchen wir unseren besten Tag. Wir haben aber auch schon ein Frankreich gesehen, dass Mühe gegen Ungarn hatte.»

Die Reise nach Bukarest tritt die Nati am Freitagmittag an. Zuvor wird nochmals in Rom trainiert. Am Samstag und Sonntagabend folgen dann nochmals zwei Trainings, am Sonntagabend in der Spielstädte in Bukarest. Am Mittwoch gab es für die Nati-Spieler und den Staff eine erfrischende Abwechslung. Das Team besuchte die Schweizer Garde im Vatikan.

Trikot für die Gardisten

«Es war ein schöner Moment für uns alle. Wir haben die Bewilligung von der Uefa erhalten und alle Massnahmen eingehalten. Es war einfach mal was anderes als nur immer das Hotel und den Trainingsplatz zu erleben», so Tami. Die Nati erhielt dabei einen Einblick in die Räumlichkeiten und das Innenleben der Schweizer Garde. Nebst der berühmten Waffenkammer zeigten die Gardisten der Delegation ihre Wohn- und Arbeitsräume.

Auch der Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes war vor Ort. Wie der Verband in einer Mitteilung schreibt, hielt Dominique Blanc auch eine kurze Rede und zog den Vergleich zwischen der Garde und der Nati. Beide seien sie Botschafter und Vertreter der Schweiz im Ausland. Für den Captain der Gardekommandanten gab es ein Trikot, das von allen Spielern unterzeichnet wurde.

