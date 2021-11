Kurz vor dem Spiel : Nati-Star Ruben Vargas hat Corona und fällt gegen die Bayern aus

Der FC Augsburg teilt kurz vor dem Schlager gegen Bayern München mit, dass Vargas sich mit dem Coronavirus infiziert hat und sich in Isolation befindet.

Vargas ist doppelt geimpft und befindet sich aktuell in Quarantäne.

Beim 4:0 gegen Bulgarien war Ruben Vargas noch Torschütze, durfte mit der Nati die WM-Teilnahme feiern. Am Freitagabend hätte der 23-Jährige im Bundesliga-Heimspiel mit Augsburg dem Rekordmeister Bayern München die Stirn bieten sollen. Nun fällt der Nati-Spieler aber aus.

Der Schweizer hat sich mit dem Coronavirus infiziert, teilte der Club unmittelbar vor der Partie mit. «Das müssen wir so hinnehmen, wie es ist. Von daher nehmen wir es so, dass wir anderen Spielern die Chance geben können und die sich zeigen können», sagte Weinzierl im Streamingdienst DAZN. Der Mittelfeldspieler befindet sich in Quarantäne. Vargas ist doppelt geimpft wie die meisten Nati-Spieler, er weist bisher keine Symptome auf.