Nati-Kaderbekanntgabe: Murat Yakin gab Auskunft

Murat Yakin musste zuletzt zusammen mit seiner Familie den Tod seiner Mutter Emine verkraften. Anfangs der Pressekonferenz wurde er dazu befragt und erklärte: «Es ist das erste Mal, dass ich so einen Schicksalsschlag erlebt habe». Emine habe immer für die Familie gekämpft. «Man hat bis zum letzten Moment gespürt, wie tapfer sie war», so der Nati-Trainer.

Ugrinic und Benito dabei – Sow, Itten und Lotomba fehlen

Mit mehreren Rückkehrern will Nati-Coach Murat Yakin in die drei verbleibenden EM-Quali-Spiele steigen. Mit dabei ist Loris Benito, der sich bei YB zuletzt in der Champions League bewährte. «Spieler, die international spielen, sind für uns wichtig», erklärt Yakin und lobt Benitos Flexibilität. Weil Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez zuletzt fehlten, sei es umso wichtiger, mit Benito einen Spieler im Kader zu haben, der in der Abwehr Aussen und Innen spielen könne.

Aus taktischen Gründen nicht dabei ist deswegen auch Djibril Sow. «Im Mittelfeld haben wir viele fitte Spieler», sagt Yakin und ergänzt, man habe dort eigentlich ein Überangebot. Aus diesen Überlegungen würde auch Youngster Fabian Rieder fehlen. Er soll lieber zu Einsatzminuten in der U21 kommen, erklärt der Nati-Coach. Ebenfalls nicht mehr im Aufgebot ist YB-Stürmer Cedric Itten.

Ugrinic bekennt sich zur Schweiz – Sommer weiter Nummer 1

Endlich klappen soll es derweil mit dem Länderspieldebüt von YBs Filip Ugrinic. «Wir hatten schon vorher vor, ihn einzuladen. Leider ging das nicht wegen seiner Verletzungen», meint Yakin über den schweizerisch-serbischen Doppelbürger. «Er hat sich dazu bekannt, für die Schweizer Nati zu spielen», hält Yakin fest.

Auch zur Situation auf der Goalie-Position äussert sich Yakin. Ihm sei klar, dass Gregor Kobel starke Leistungen bei Dortmund zeige und Druck mache. «Wir haben aber klar kommuniziert, dass Yann Sommer die Nummer 1 ist – und das bleibt auch so», meinte er.

