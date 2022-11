Bundesliga : Nati-Keeper Kobel kassiert 4 Tore im letzten Spiel vor der WM in Katar

Borussia Dortmund geht mit gehöriger Katerstimmung in die lange WM-Pause. Durch das 2:4 im letzten Meisterschaftsspiel vor dem Turnierstart in Katar bei Borussia Mönchengladbach nahm der vermeintliche Titelaspirant vorerst Abschied aus der Spitzengruppe der Bundesliga. In einem höchst unterhaltsamen Freitagabendspiel sorgten die Gladbacher Torschützen Jonas Hofmann (4.), Ramy Bensebaini (26.), Marcus Thuram (30.) und Kouadio Koné (46.) vor 54’042 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park für die bereits sechste Saisonniederlage der defensiv desolaten Mannschaft von Trainer Edin Terzic. Nati-Keeper Gregor Kobel konnte eine noch höhere Niederlagen mit einigen Paraden verhindern. Sein Nati-Kollege bei Gladbach, Nico Elvedi, hingegen reist mit einem Erfolgserlebnis an die WM.