Schweizer Nati kritisiert WM-Aussagen von Khalid Salman

Aussagen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman gegen homosexuelle Personen befeuern die Kritik am Gastgeberland.

Interviewabbruch: Die homophoben Aussagen von WM-Botschafter Khalid Salman sorgen für grosse Aufregung. Video: ZDF

Darum gehts

Das Interview sorgt Anfang Woche für einen Paukenschlag. Khalid Salman (60), ein Botschafter der Wüsten-WM, hat Homosexualität in einem Interview mit ZDF-Journalist Jochen Breyer als «geistigen Schaden» bezeichnet.

«Während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen», sagte Salman, «lass uns über Schwule reden.» Das Wichtigste sei, dass jeder hier Schwule akzeptiere, so der Ex-Fussballer. Aber: «Sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.»

In Salmans Augen sei Schwulsein «haram» («verboten»). Er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule sähen. Das Interview wurde durch den Pressesprecher des WM-Organisationskomitees abgebrochen – im Video oben gut zu sehen.

Kuss-Protest vor Fifa-Museum

Die Kritik auf diese Aussagen ist riesig. Auf Twitter häufen sich die Boykott-Aufrufe, die Rede ist von «Skandal» und «Unverschämtheit».

Auch die Verantwortlichen von Pink Cross, dem Schweizer Dachverband der schwulen und bisexuellen Männer, ist schockiert. Als Reaktion auf die Salman-Aussagen protestiert der Verband am Dienstagmittag mit einer Kuss-Aktion vor dem Fifa-Museum in Zürich.

«Verfolgt, missbraucht und gefoltert»

Gegenüber 20 Minuten sagt zudem Roman Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross: «Nicht einmal zwei Wochen vor der WM hetzt der offizielle WM-Botschafter gegen queere Menschen. Das ist absolut schockierend.» Leider sei das aber nicht überraschend. Es zeige, wie verlogen angebliche Garantien der Fifa seien, dass LGBTIQ-Personen während der WM nicht verfolgt werden würden.

«Die Leben von queeren Menschen in Katar sind weiterhin in Gefahr. Sie werden verfolgt, missbraucht und gefoltert», so Heggli weiter. Das sei inakzeptabel. «Es braucht nun ein klares Zeichen der Solidarität – von Fussballern, Mannschaften und Fans!» Einen Boykott der Nati fordert Heggli gegenüber 20 Minuten nicht: «Vor allem die Fifa muss handeln!» Sprich: Dafür sorgen, dass sich die Bedingungen für LGBTIQ-Personen verbessern. Gegen einen Boykott ist Pink Cross, weil die Fussballer nichts für die Katar-Wahl können – im Gegensatz zur Fifa.

SFV will «gleiche Rechte für alle»

«Diese Aussagen sind inakzeptabel, unwürdig und despektierlich», wählt der Schweizerische Fussballverband (SFV) gegenüber 20 Minuten dennoch deutliche Worte. Man habe sich hinsichtlich der WM in Katar im Rahmen der Uefa-Arbeitsgruppe Menschenrechte sehr aktiv dafür eingesetzt, dass gleiche Rechte für alle Menschen auf der Welt gelten sollten.

Weiter heisst es: «Unser Captain wird an der WM die One-Love-Captainbinde tragen, als Symbol dafür, dass gleiche Rechte für alle Menschen gelten, unabhängig von deren politischer, religiöser oder sexueller Orientierung.» Die Nati positioniert sich also klar – die Reise nach Katar wird sie dennoch antreten. Am Mittwoch gibt Murat Yakin seinen WM-Kader bekannt.

1 / 2 Diese Binde wird Granit Xhaka während der WM in Katar tragen. SFV «Es ist ein starkes Zeichen», sagt der Nati-Captain. SFV

Katars Aussenminister wehrt sich

In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» hatte Aussenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani die Kritik an Katar vor allem aus Europa zuletzt als «sehr arrogant und sehr rassistisch» bezeichnet. Zugleich hatte er auf Reformen in seinem Land verwiesen, die auch nach der WM fortgesetzt würden. «Das ist ein fortlaufender Prozess, der nie aufhört – und der auch nach der WM nicht aufhören wird», sagte er.

Von Sicherheitsgarantien für die LGBTIQ-Community wollte er zudem nichts wissen. Al Thani: «Bei allem Respekt, diese waren überhaupt nicht notwendig. Wir haben immer wieder von höchster Stelle wiederholt, dass jeder willkommen ist und niemand diskriminiert wird.» Er schloss mit den Worten, dass die WM ein «Segen» für das Land sei.

LGBTIQ: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland InterAction, Beratung und Information für intergeschlechtliche Menschen, Tel. 079 104 81 69 Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147