Test gegen Griechenland - Nati-Lazarett wird grösser – kommts bei Yakin-Premiere zum Debütantenball?

Am Mittwoch startet Murat Yakin mit dem ersten Testspiel als Nati-Coach gegen Griechenland. Die Verletzungssorgen in der Offensive werden täglich grösser.

1 / 6 Am Montag wurde noch gelacht, am Dienstag folgte die Abreise: Xherdan Shaqiri verlässt zusammen mit Breel Emolo, Mario Gavranovic und Loris Benito das Nati-Lager aufgrund von Verletzungen. Toto Marti/Blick/freshfocus Murat Yakin hat trotzdem Grund zum Lachen: Er gibt gegen Griechenland sein Nati-Trainer-Debüt. Toto Marti/Blick/freshfocus Vorfreude herrscht auch bei Silvan Widmer, der am Mittwoch wohl in der Startelf stehen wird. Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Die Nati hat am Mittwoch ihr erstes Spiel seit der Europameisterschaft.

Der neue Trainer Murat Yakin möchte neue Spieler testen.

Er darf allerdings nur sechs Mal wechseln, das macht den Nati-Coach sauer.

«Mein Motto ist lieber Testspiele als Trainings», sagt Nati-Trainer Murat Yakin vor seiner Trainer-Premiere am Mittwoch gegen Griechenland. «Wir möchten zuhause gewinnen und das Testspiel mit der nötigen Seriosität angehen.» Dennoch müsse man auch die Intensität der Spieler berücksichtigen. Denn: Die Verletztenliste der Nati wurde am Dienstag nochmals deutlich länger. Breel Embolo ist wie erwartet wieder aus Basel abgereist. Er ist nach wochenlanger Verletzungspause noch nicht fit. Mit ihm haben sich jedoch gleich noch drei weitere Nati-Stars verabschiedet: Loris Benito, Mario Gavranovic und Xherdan Shaqiri werden die wichtigen WM-Quali-Spiele gegen Italien und Nordirland allesamt verletzt verpassen.

Besonders in der Offensive wird es nun also richtig eng. Nur Haris Seferovic bleibt von der gefeierten EM-Offensive übrig und dieser war ebenfalls bis vor Kurzem verletzt, hatte am Samstag jedoch einen Mini-Einsatz für Benfica Lissabon. «Dass Seferovic wenigstens einige Minuten in den Beinen hat, ist wichtig», meint Nati-Coach Murat Yakin. Es ist zu erwarten, dass Yakin ihn auch gegen Griechenland Spielzeit geben wird – für 90 Minuten wird es aber nicht reichen. Zu gross ist das Risiko einer weiteren Verletzung hinsichtlich dem Kracher gegen Italien. Gespannt darf erwartet werden, wie Yakin sonst seine erste Nati-Aufstellung gestalten wird. Die grosse Rochade im Laufe des Spiels erlaubt ihm die Uefa nämlich nicht. «Es ist mir unerklärlich, warum man in einem Testspiel nur sechs Auswechslungen machen kann», motzt der Nati-Coach.

Kobel erstmals im Tor – Debüt für Zesiger und Zeqiri?

Gut möglich also, dass Yakin einige Stammspieler im Test gegen Griechenland schonen wird und dafür Jungstars wie Jordan Lotomba (linker Verteidiger), Debütant Cedric Zesiger (Innenverteidigung) oder Andi Zeqiri (Sturm) über 90 Minuten ran dürfen. Auch Steven Zuber und Denis Zakaria dürften dringend benötigte Spielpraxis bekommen sowie Renato Steffen, der die komplette EM verletzungsbedingt verpasst hat, bei Wolfsburg allerdings in jedem Ligaspiel in der Startelf stand.

Fix ist bereits, dass Gregor Kobel am Mittwoch sein Debüt im Nati-Dress geben wird. Die neue Nummer eins bei Borussia Dortmund hat einen starken Saisonstart hingelegt und wird gegen Griechenland mit seinem ersten Einsatz für die Schweizer Nationalmannschaft belohnt. Yakin betont aber auch: «Yann Sommer ist berechtigt die Nummer eins.» Es darf also erwartet werden, dass Yann Sommer gegen Europameister Italien und Nordirland auf der Goalie-Position gesetzt ist, wenn es um die wichtige WM-Qualifikation geht.

Widmer: «Wir können noch besser werdern.»

Ebenfalls in der Startaufstellung wird Silvan Widmer sein, der nicht nur eine starke EM gespielt hat, sondern auch gut mit dem neuen Arbeitgeber Mainz in die Bundesligasaison gestartet ist. Dass Yakin von Petkovics Dreierkette auf eine Viererkette wechseln wird, sieht er nicht als Problem: «Wir haben an der EM bereits flexibel verteidigt. Ich habe in Basel in einer Viererkette gespielt, in Mainz ist es jetzt eine Dreierkette. Fussball bleibt Fussball. Auf dem Platz muss man einfach das Beste geben.»

Und wie hat der Rechtsverteidiger Yakins Start empfunden? « Die Trainingsübungen sind unter Yakin etwas anderes. Wir haben eine spannende Teamsitzung gehabt, wo der Coach gezeigt hat, was ihm wichtig ist. Wir waren gut, aber wir können noch besser werden.»