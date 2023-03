Xherdan Shaqiri: Nati-Trainer Murat Yakin muss auf Star verzichten

In den nächsten Tagen stehen für die Nati zwei EM-Quali-Spiele an.

Am Donnerstag wurde bekannt, welche Spieler Nati-Trainer Murat Yakin für die Spiele in der EM-Qualifikation in Serbien gegen Belarus (25.3.) und in Genf gegen Israel (28.3.) aufbietet. Xherdan Shaqiri stand zwar im Aufgebot, seine Teilnahme wegen einer Muskelverletzung aber noch fraglich.