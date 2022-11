Nati muss in der Holzklasse ans Testspiel nach Abu Dhabi fliegen

Die Nati trägt am Donnerstag ihr letztes Testspiel vor dem WM-Start aus. Dafür reisten die Schweizer am Mittwoch von Doha nach Abu Dhabi. Diese Reise werden die Nati-Spieler auf jeden Fall in Erinnerung behalten – ob in guter oder schlechter Erinnerung, das sei dahingestellt. Denn: Die Nati flog nicht etwa mit einem Charter in die Vereinigten Arabischen Emirate. Nein, die Schweizer mussten sich mit einem Linienflug der Etihad Airways begnügen, wie der «Blick» berichtet.