EM-Quali: «Hat es sich verdient» – Yakin überrascht mit Nati-Neuling

Urs Lindt/freshfocus

Im September stehen die Spiele der Nati gegen Kosovo und Andorra auf dem Programm. Nati-Trainer Murat Yakin gab am Mittwoch sein Aufgebot bekannt. Dabei kam es gleich zu sechs Veränderungen. Eray Cömert, Ulisses Garcia, Jordan Lotomba, Steven Zuber, Andi Zeqiri und Haris Seferovic wurden für die Herbst-Partien der EM-Quali nicht mehr berücksichtigt.

Dafür sind Filip Ugrinic, Dan Ndoye, Cedric Itten, Ardon Jashari und Noah Okafor wieder oder neu dabei. Zu Neuling Ugrinic meint Yakin: «Wir haben ihn seit längerem beobachtet. Dieses Mal hat er sein Aufgebot verdient.» Er sei ein starker Spieler, der auf hohem Niveau konstante Leistungen bringe.

«Man muss flexibel und kreativ sein»

Beim Aufgebot auffällig: Eigentlich steht mit Ricardo Rodriguez nur ein gelernter Aussenverteidiger im Kader. Dies auch, weil Silvan Widmer noch verletzt fehlt. «Die Aussenverteidiger sind bei uns immer ein grosses Thema. Wir versuchen, Lösungen zu finden», so Yakin.

Yakin spricht über allgemeine Veränderungen auf der Position. «Oft wird mehr mit zentralen Spielern agiert», so der 48-Jährige. Yakin spricht gezielt auch Michel Aebischer und Ardon Jashari an, die so ebenfalls eine Option sind. Man müsse einfach flexibel und kreativ sein.

Auf die Reise in den Kosovo freut sich der Coach. «Klar, es geht um drei Punkte, aber ich denke, es wird friedlich zu- und hergehen.» Man werde keine speziellen Massnahmen treffen. Zur Erinnerung: Mit Shaqiri, Xhaka, Bislimi und Jashari haben vier Spieler einen kosovarischen Hintergrund.

Die gesamte Medienkonferenz gibt es unten zum Nachlesen.