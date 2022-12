Fifa-WM 2022: Nati-Pleite gegen Portugal sorgt für SRF-Rekord

Dies ist ein neuer Bestwert für die WM in Katar.

Fast 1,5 Millionen Zuschauende verfolgten das Spiel in der Spitze auf SRF.

Die Nati-Fans waren bei der debakulösen 1:6-Pleite gegen Portugal im imposanten Lusail Iconic Stadium in Doha gegenüber portugiesischen Anhängern und Anhängerinnen sowie Ronaldo-Sympathisanten und -Sympathisantinnen in der Unterzahl, in der Schweiz stiess der Achtelfinal aber vor den TV-Bildschirmen auf grosses Interesse.