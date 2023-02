Ramona Bachmann: Nati-Star heiratet vor der WM Charlotte Baret

«Ich kann das aufregendste Jahr von meinem Leben kaum erwarten.» Diese herzigen Worte schrieb Ramona Bachmann am Valentinstag auf Insta unter ein Foto von ihr und ihrer Verlobten Charlotte Baret. Diese antwortete: «Du bist meine Liebe jeden Tag im Jahr.» Bereits zu diesem Zeitpunkt konnte man ahnen: Bei der Tänzerin und dem Nati-Star steht was Grosses bevor. Dies bewahrheitet sich nun während des Trainingslagers der Schweizerinnen in Marbella.

Hochzeit soll für Boost sorgen

«Es fehlen die Erholungsphasen»

Was sie hingegen stört, ist die Entwicklung des Frauenfussballs. So sei nach der EM eine riesige Euphorie entstanden, die nun aber ungenutzt bliebe. «Die Vereine machen zu wenig», so Bachmann, die bei PSG spielt. Sie erzählt, dass die Partien in der französischen Liga teilweise auf Feldern stattfinden, wo 50 Fans Platz haben. «Fans wollen die Spiele schauen, aber so ist es schwierig.» Sie sei dafür, dass die Spiele in den grossen Arenen stattfinden würden. «Nur so kann man Werbung für den Frauenfussball machen.»