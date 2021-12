Vertrag bis 2023 – Nati-Rekordtorschütze Alex Frei wird neuer Trainer beim FC Winterthur

Der FC Winterthur verpflichtet Alex Frei als neuen Cheftrainer des Challenge-League-Teams. Der ehemalige Nati-Stürmer hat am Montag einen Vertrag bis Sommer 2023 unterschrieben und wird nach der Winterpause am 4. Januar mit der Mannschaft in die Vorbereitung der Rückrunde starten. «Wir sind überzeugt, mit Alex Frei eine starke Persönlichkeit gefunden zu haben, die mutig und ambitioniert ist und das Team und die einzelnen Spieler weiterbringen kann», so Oliver Kaiser, Leiter Sport bei Winterthur, in der Medienmitteilung.