WM 2022: Nati gegen Kamerun sorgt für tiefe TV-Quoten

Die WM in Katar ist ohne Zweifel die umstrittenste Endrunde aller Zeiten. Schon vor Beginn des Turnieres verkündeten zahlreiche Gruppierungen und Einzelpersonen, dass sie die WM boykottieren werden. Die Einschaltquoten zeigen nun, dass durchschnittlich 527’000 Zuschauende den ersten WM-Auftritt der Schweiz gegen Kamerun auf SRF mitverfolgten, was einem Marktanteil von 79,2 Prozent entspricht. In der Spitze schalteten sogar 777’000 Personen aus der Deutschschweiz SRF zwei ein (Marktwert 84,5 Prozent).

Schlechte Vergleichbarkeit zu Vorjahren

Höhere Einschaltquoten beim Eröffnungsspiel als 2018

Mit Blick auf die zwölf Partien vor dem Duell der Schweiz gegen Kamerun gibt es bezüglich den TV-Zahlen auch hier ähnliche Quoten wie beim Nati-Spiel zu verzeichnen. Dort schauten 2022 im Schnitt 228’750 Menschen zu, 2018 waren es noch 402’000. Zumindest das Eröffnungsspiel lockte in der Schweiz aber trotz aller Umstände mehr Zuschauende vor den Fernseher als noch vor vier Jahren bei der WM in Russland.

Quoten-Einbruch in Deutschland

Nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Nachbarland Deutschland sorgt die WM für keine Gassenfeger. Die Niederlage des DFB-Teams gegen Japan schauten sich auf der ARD im Schnitt 9,2 Millionen Menschen an. Dies sind massiv tiefere Einschaltquoten als bei der Endrunde in Russland, als kein Deutschland-Spiel weniger als 25 Millionen Zuschauer verzeichnete. Die Anspielzeit am frühen Mittwochnachmittag kann dabei nicht alleine als Begründung für den Quoten-Sturz herhalten. Denn: Auch 2010, 2006 und 2002 schauten in Deutschland bei ähnlich frühen Anspielzeiten immer mindestens 15 Millionen Leute die Spiele des vierfachen Weltmeisters.