Nati-Spiel gegen Kosovo: Das sagen Murat Yakin und Granit Xhaka

Am Samstag trifft die Nati auswärts auf den Kosovo. Zuvor sprechen Captain Granit Xhaka und Trainer Murat Yakin ausführlich über das besondere Duell in der EM-Quali.

freshfocus

Zum ersten Mal überhaupt bestreitet die Nati ein Länderspiel im Kosovo. Doch nicht nur deshalb ist die Partie für Captain Granit Xhaka eine ganz besondere. «Für mich als gebürtiger Basler hierherzukommen, wo meine Eltern geboren sind, ist schon sehr aussergewöhnlich», so Xhaka an der Pressekonferenz am Freitagabend. «Ich möchte den heutigen und den morgigen Tag geniessen. Aber wir konzentrieren uns auf das Spiel. Danach können wir ja vielleicht noch etwas gemeinsam feiern.»

Gleichzeitig gab der 30-Jährige zu, etwas von seinen Gefühlen überrascht worden zu sein. «Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Es sind mehr Emotionen, als ich erwartet habe», so der Leverkusen-Profi zu seiner Gefühlslage.

Yakin mit Versprechen an Xhaka

Bereits im vergangenen Frühling bestritt die Schweiz zu Hause im Letzigrund ein Testspiel gegen den Kosovo. Damals wurde Xhaka von Trainer Murat Yakin vorzeitig ausgewechselt. «Ich hoffe, er nimmt mich morgen nicht so früh raus», scherzt Xhaka vor der Neuauflage des Duells. Yakin verspricht: «Was ich sagen kann, ist, dass Granit morgen beginnen wird – und wenn er die Luft hat, auch durchspielen wird.»

Die ganze Pressekonferenz mit Granit Xhaka und Murat Yakin gibt es unten zum Nachlesen.