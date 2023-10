Nationalmannschaft: Spiel am Sonntag gegen Belarus ausverkauft

Nach der schweren Schulterverletzung von Stürmer Kemal Ademi muss der FC Luzern ebenfalls länger auf Innenverteidiger Ismajl Beka verzichten. Der kosovarische Nationalspieler hat sich im Meisterschaftsspiel am Sonntag in Lausanne (1:3) das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen und wir in den nächsten Tagen operiert, so heisst es in einer Medienmitteilung. Beka wird danach mehrere Monate ausfallen. (sih)