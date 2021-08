Nati-Star Alisha Lehmann knackt auf Insta die 4-Millionen-Grenze

«Jeder soll denken, was er will»

Dass sie manche Leute eher mit Social Media verbinden und weniger mit Fussball, interessiert die Fussballerin nicht. «Jeder soll denken, was er will. Es gibt immer Menschen, die meine Kanäle anschauen und denken: Sie ist nicht fokussiert. Doch das stimmt nicht. Ich verbringe so wenig Zeit auf Social Media, auch wenn ich viel poste», so Lehmann. «Mir macht es einfach Spass. Und wenn mich diese Leute dann auch kennenlernen, merken sie immer, wie ich wirklich bin und dass ihr Bild von mir falsch war.»

Zum Start wartet Leicester City

Die Women’s Super League fängt am ersten September-Wochenende an. Dann trifft Aston Villa mit Lehmann auf Leicester City. Als 19-Jährige wechselte der Nati-Star im August 2018 von den Young Boys in die höchste englische Liga zu West Ham United. Im Januar 2021 kam die Leihe zum FC Everton, im Sommer – wie erwähnt – der Transfer zu Villa. Im Juli 2015 war die Bernerin Teil der Schweizer U17-Nati, die sich an der Europameisterschaft in Island bis in den Fin al spielte. Dort unterlag die Schweiz dem spanischen Team aber 2:5. In diesem Frühling schaffte sie mit der Nati die Quali für die EM in einem Jahr.