Er küsst sie auf den Mund – Süsses Foto auf Insta – Alisha Lehmann turtelt mit brasilianischem Kicker

Alisha Lehmann ist ein Star. Im Frauenfussball und auf Social Media. Die 22-Jährige spielt seit dem Sommer für Aston Villa in der britischen Women’s Super League. Für den Frauenfussball-Club, der in der Liga auf Rang sechs klassiert ist, machte sie bisher sechs Spiele. Vor dem Tor war sie bisher noch glücklos, ihr gelang noch kein Treffer.

In einem anderen Bereich scheint sie nun aber das Glück gefunden zu haben. In der Liebe nämlich. Auf Instagram postete Lehmann am späten Dienstagabend ein Foto von sich und dem Aston-Villa-Fussballer Douglas Luiz. Sie hält das Natel, lächelt glücklich in die Kamera. Hinter ihr steht der 23-Jährige, der sie auf den Mund küsst. Die Story teilte Luiz auch auf seinem Instagram-Kanal.