Alisha Lehmann spricht über die WM, die Schweiz und die Hymne

Bei der Endrunde in Neuseeland und Australien will die Bernerin Vollgas geben.

Ihr Club Aston Villa gab Sie nicht frei und machte den Plänen von Inka Grings einen Strich durch die Rechnung. So starteten Sie erst letzte Woche in die Vorbereitung. Waren Sie enttäuscht?

Nein. Wir leben nicht in der Vergangenheit, wir leben in der Gegenwart. Im Moment zählen nur die drei Gruppengegner. Wir geben alles, damit wir ready sind, wenn die Spiele anfangen. Aber ja, wir haben sicherlich noch einige Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Jeder weiss aber, worum es geht und es sieht gut aus.

Alle, die an eine WM denken, denken immer an Sommer. Und jetzt findet sie im Winter statt. Ich finde es aber eigentlich gut. In England ist ja sowieso ähnliches Wetter, dann muss ich mich nicht so gross anpassen. Natürlich ist es schade, dass es jetzt so heiss ist und es nachher in die Kälte geht. Aber ich glaube, für uns sind die kälteren Temperaturen gut.