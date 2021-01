«Für mich ist es die erste Wahl und ich bin sehr glücklich, hier zu sein» – die 22-jährige Nati-Stürmerin und Influencerin Alisha Lehmann wechselt den Verein. Sie wird vom Drittletzten der Women’s Super League, West Ham United, zum fünftplatzierten Everton in die Stadt Liverpool bis zum Ende der Saison ausgeliehen. «Everton ist ein grosser Club und bisher waren sie richtig gut in dieser Saison. Ich freue mich, Tore zu erzielen und Spiele zu gewinnen mit dem Team», so Lehmann gegenüber Everton TV. Trainer Willie Kirk ist begeistert über den Schweizer Neuzugang: «Alisha ist ein sehr aufregendes Talent. Sie wird Tempo, Zielstrebigkeit und Entschlossenheit in die Mannschaft bringen.»