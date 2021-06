Neu bei Aston Villa - Nati-Star Alisha Lehmann wechselt innerhalb der Women’s Super League

Alisha Lehmann wechselt erneut die Stadt und den Verein. Die 22-Jährige war erst gerade anfangs Jahr von ihrem Stammclub West Ham (in London) nach Everton (in Liverpool) ausgeliehen worden. Nun verkündete die Bernerin auf Instagram, dass sie in der nächsten Saison für Aston Villa (in Birmingham) in der Women’s Super League antreten wird. Die Stürmerin spielt seit Sommer 2018 in der höchsten englischen Liga.