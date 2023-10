Ana Maria Crnogorcevic spricht über Frauen-Nati und Krise

Ana Maria Crnogorcevic , seit der WM ist viel passiert. Fangen wir mit dem Kuss-Skandal und allem danach in Spanien an. Wie haben Sie das erlebt?

Ja. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt: «Die Hose macht dir einen schönen Ar***.» Oder wenn ich auf der Strasse laufe und mir Männer in einem vorbeifahrenden Auto hinterherpfeifen. Klar, es gibt Komplimente und «Komplimente», es kommt auf die Art und Weise an.

Nein! Nicht mit der Heim-EM vor Augen. Generell gab es in den letzten Jahren aber schon Momente, wo ich mich fragte, ob das alles noch einen Sinn macht: auf Club- und Nationalteam-Ebene. Will ich noch für bessere Bedingungen kämpfen? Ich fühlte mich einfach müde und wollte nicht mehr.

Ich will jedes Spiel gewinnen. Durch die Nations League kann man sich für Olympia qualifizieren, ein riesiger Traum von mir. Durch die letzten Ergebnisse stehen die Chancen dafür natürlich sehr schlecht. Der Abstieg aus der Gruppe A droht. Für mich wäre das eine absolute Katastrophe. Wie wollen wir eine EM-Euphorie in der Schweiz entfachen, wenn wir nicht öfters gewinnen? Ich nehme mich da selbst in die Pflicht und sage: Das darf nicht passieren. Wir müssen einen attraktiven Fussball spielen und Tore schiessen.

Das Angebot aus Mexiko war überragend. Ich hätte so viel Geld verdient wie nirgends in Europa. Dass man sich dann Gedanken macht, ist normal. Ein Jahr dort spielen und dann kann man sich in der Schweiz die Anzahlung an eine Eigentumswohnung leisten. In der Zukunft ist Mexiko daher absolut eine Überlegung wert. Auch, weil die Qualität unfassbar ist und die Spiele vor 25’000 Fans stattfinden. Aber dieses Jahr war das Angebot von Atlétco das beste, was ich ohne grosse Planung innert wenigen Tagen annehmen konnte. Alles ist gut, es gefällt mir.