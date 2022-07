Gladbach-Stürmer Breel Embolo zieht es in die Ligue 1. Der Schweizer Nationalstürmer schnüre seine Schuhe künftig für die AS Monaco, wie deutsche Medien berichten.

Transfer zur AS Monaco : Nati-Star Breel Embolo verlässt Gladbach in Richtung Ligue 1

1 / 4 Breel Embolo wechselt zur AS Monaco. AFP Im Fürstentum spielt der Nati-Stürmer mit einigen hochkarätigen Mitspielern zusammen. freshfocus Kevin Volland spielt bei Monaco. IMAGO/Buzzi

Darum gehts

Es hatte sich die letzten Tage abgezeichnet, nun soll es gemäss Sky fix sein. Nati-Star Breel Embolo (25) wechselt von Borussia Mönchengladbach zur AS Monaco in die Ligue 1. Die Monegassen sollen für den Schweizer rund 12,5 Millionen Franken nach Gladbach überweisen. Der Medizincheck und die offizielle Kommunikation des Transfers werden aller Voraussicht nach am Donnerstag über die Bühne gehen.

Für Gladbach erzielte Embolo in 106 Pflichtspielen 25 Tore und bereitete 20 weitere vor. Mit der AS Monaco wird der Schweizer nun in der Ligue 1 und auch in der Champions-League-Quali auflaufen. Der Kampf um einen Stammplatz wird aber auch im Fürstentum nicht leicht für Embolo.

Deutschland-Star als Mitspieler

In der Offensive tummeln sich nämlich mehrere grosse Namen wie der 15-fache deutsche Nationalspieler Kevin Volland, Liverpool-Neuzugang Takumi Minamino oder Goalgetter Wissam Ben Yedder. Letzterer wird zurzeit als möglicher Cristiano-Ronaldo-Nachfolger bei Manchester United gehandelt.