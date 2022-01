Zum Schnäppchen-Preis : Nati-Star Denis Zakaria wechselt per sofort zu Juventus Turin

Im Verlaufe des Wochenendes hatte sich der Deal bereits abgezeichnet. Laut italienischen Medien wechselt Denis Zakaria per sofort zu Juventus Turin.

In viereinhalb Jahren bestritt der Schweizer 146 Spiele für die Borussia.

Denis Zakaria verlässt Borussia Mönchengladbach per sofort und schliesst sich Juventus Turin an.

Manchester United, Bayern München und Borussia Dortmund – allesamt sollen sie um den Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria gebuhlt haben. Das Rennen hat nun aber der italienische Rekordmeister Juventus Turin gemacht, der 25-Jährige verlässt seinen Club Borussia Mönchengladbach per sofort in Richtung Italien. Das berichten zumindest italienische Medien. Die beiden Clubs haben sich noch nicht zu einer möglichen Vereinbarung geäussert – im Gegenteil. Gladbach-Vizepräsident Rainer Bonhof sagte am Sonntagmorgen noch, dass man kein konkretes Angebot von Juventus erhalten habe.