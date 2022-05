Schock-Szene : Nati-Star Fabian Schär bleibt nach Kopfballduell regungslos liegen

Beim Spiel zwischen Newcastle United und Arsenal London ist Nati-Verteidiger Fabian Schär nach einem Zusammenprall ausgewechselt worden. Das spiel endete 2:0 für Newcastle. Arsenal bangt um die Teilnahme in der Champions League.

Newcastle gewinnt gegen Arsenal

Das Spiel endete schliesslich 2:0 für Newcastle. Ben White mit einem Eigentor in der 55. Minute und Bruno Guimaraes mit einem Treffer in der 85. Minute besiegelten die Niederlage für Arsenal. Die Gunners mit Nati-Captain Granit Xhaka rutschen damit auf den 5. Platz ab und müssen um die Teilnahme in der Champions League zittern. Xhaka spielte durch und kassierte wegen eines Foulspiels in der Nachspielzeit die Gelbe Karte.



Das Team aus London liegt nun ein Spieltag vor Saisonende zwei Punkte hinter seinem Stadtrivalen Tottenham, der den FC Burnley am Sonntag mit 1:0 bezwingen konnte. Ihren Platz in der Champions League sicher haben bereits Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea.



Eine Update zum Gesundheitszustand von Schär steht noch aus.