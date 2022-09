Premier League : Nati-Star Fabian Schär nach Pleite gegen Liverpool ausser sich

Liverpool und Trainer Jürgen Klopp standen nach dem durchzogenen Saisonstart unter Druck. Der 9:0-Kantersieg über Aufsteiger Bournemouth hat ihnen ein wenig Luft verschafft, doch gegen das neureiche Newcastle United musste für Salah und Co. ein Heimsieg her. Die Anspannung war gross und Emotionen vorprogrammiert. Nati-Verteidiger Fabian Schär sass überraschenderweise über 90 Minuten auf der Bank.

Kurz vor der Pause konnte der Newcastle-Neuzugang Alexander Isak seine Farben in Führung bringen. Eine Abseitsposition verhinderte den Doppelpack des Schweden. Bis zur 60. Minute sah es so aus, dass Newcastle dem FC Liverpool den Saisonstart komplett vermiesen könnte. Doch dann konnte zuerst Roberto Firminio und in der achten Minute der Nachspielzeit Fabio Carvalho die Partie zugunsten der Reds drehen.

Flaschenwurf von Newcastle-Funktionär

Eine Wasserflasche wurde in Richtung der Reds-Ersatzspieler geworfen. Die Spieler und Funktionäre gingen aufeinander los. Mitten in den Tumulten war der Nati-Verteidiger Schär. Er musste von Staffmitgliedern und Sicherheitsleuten zurückgehalten werden. Ziel seiner Aggression war Klopps Assistent Pep Lijnders. Was den Schweizer so aufgeregt hat, ist nicht klar. Der englische Verband FA hat eine Untersuchung gegen den Flaschen-Werfer eingeleitet.