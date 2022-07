Leihe von Benfica: Nati-Star Haris Seferovic wechselt wohl in die Türkei 

In Zukunft wird er laut diversen Medien bei Galatasaray Istanbul spielen.

Nach Informationen von Transfer-Experte Nicolo Schira wird der 30-jährige Stürmer zu Galatasaray Istanbul ausgeliehen. Die Türken besitzen eine Kaufoption von 3,5 Millionen Franken. Laut türkischen Medien wird diese bereits bei 15 Pflichtspielen für Gala in eine Kaufpflicht umgewandelt. Der Vertrag von Seferovic dauert dann bis Sommer 2026.

Für Benfica absolvierte er 187 Spiele und erzielte dabei 74 Tore und bereitete 24 weitere Treffer vor. Das letzte Jahr bei Benfica lief für den Nati-Star aufgrund von Verletzungen nicht gut. Nur zehn Mal kam er in der Liga zum Einsatz. Jetzt kann er sich in der türkischen Liga ein Duell mit Nati-Kollege Mario Gavranovic liefern. Dieser spielt ebenfalls in der Super League, bei Kayserispor.