Der Deal ist fix! – Nati-Star kassiert 7 Mio. – Xherdan Shaqiri wechselt definitiv in die USA

Xherdan Shaqiri verlässt Olympique Lyon und wechselt in die amerikanische Grossstadt. Shaqiri wird nicht nur einer der Stars in der US-Liga MLS, sondern auch einer der bestbezahlten Spieler sein.

1 / 4 Der 100-fache Nati-Spieler verlässt Olympique Lyon. freshfocus In Hinblick auf die WM im Winter braucht Shaqiri Spielpraxis. Daniela Frutiger/freshfocus Diese wird er in Chicago bekommen – und wird gleichzeitig zu einem der grossen Stars in der Liga. imago images/ZUMA Wire

Darum gehts Der Wechsel von Xherdan Shaqiri zu Chicago ist fix.

Der Nati-Star verlässt Lyon nach nur einem halben Jahr.

Etwas über sieben Millionen Franken Ablöse zahlt der MLS-Club für den Schweizer.

Die US-amerikanische Fussballliga ist um eine Hauptattraktion reicher zum Saisonauftakt am 26. Februar: Wie am Freitag angekündigt, verlässt Nati-Star Xherdan Shaqiri Olympique Lyon nach nur einem halben Jahr und wechselt zu Chicago Fire. 20 Minuten weiss: Der Deal ist fix und soll in Kürze verkündet werden! Dafür zahlen die Amerikaner eine Ablösesumme von rund 7.5 Millionen Franken – Rekordtransfer für den Club aus der US-Grossstadt.

Die beiden Clubs sind sich einig. Nach dem Medizincheck, der nach Informationen von 20 Minuten am Montag in der Schweiz stattfand, hat Shaqiri den Vertrag mit Chicago nun unterzeichnet – und macht sich so zu einem der bestbezahlten Spieler der Major League Soccer (MLS). Shaqiri wird rund vier Millionen Franken netto pro Jahr verdienen – ohne die abgezogenen US-Steuern bedeutet das ein Brutto-Salär von über sieben Millionen. Nur der italienische Europameister und Toronto-Neuzugang Lorenzo Insigne wird noch mehr verdienen in der Liga mit rund 15 Millionen Jahressalär.

Premiere gegen Beckhams Miami-Club?

Beim Verein in der amerikanischen MLS ist der Schweizer und frühere FCB-Sportchef Georg Heitz am Drücker. Mit Shaqiri würde Heitz einen sogenannten Designated-Player-Deal abschliessen. Jeder Club in der MLS hat eine Gehaltsobergrenze; maximal drei Spieler (die Designated Players) können allerdings davon befreit werden und einen Lohn kassieren, der die Obergrenze nicht beeinflusst.

Geht die Visumbeschaffung wie erwartet reibungslos über die Bühne, wird Shaqiri seine Chicago-Premiere gegen David Beckhams Club Inter Miami feiern.