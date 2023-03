Manuel Akanji:: Nati-Star erklärt lustige Photoshop-Panne

Keine Frage, in der Nati hat sich Manuel Akanji (27) in den letzten Jahren zum unbestrittenen Abwehrchef entwickelt. Auch beim 5:0 gegen Belarus legte der Winterthurer am Samstag zum Start in die EM-Quali einen gewohnt souveränen Auftritt hin. Doch nicht nur in der Nati, auch bei Club Manchester City gehört Akanji zum Stammpersonal: Seit seinem Wechsel am 1. September des letzten Jahres bringt er es auf insgesamt 32 Einsätze – davon 20 in der Premier League.