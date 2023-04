Nati-Spieler Manuel Akanji sucht Wohnung in Zürich

Mit dieser Insta-Story will Manuel Akanji für ein Familienmitglied eine Wohnung finden.

Eine Wohnung in Zürich ist nicht leicht zu finden.

Nati-Star und ManCity-Spieler Manuel Akanji sucht für ein Familienmitglied eine Wohnung in der Stadt Zürich. In seiner Instagram-Story postet der 26-Jährige folgende Eckdaten: 4,5-Zimmer-Wohnung mit mindestens 100 Quadratmetern, sie soll kinderfreundlich sein und einen Gartensitzplatz oder Balkon besitzen. Der Preis: maximal 2750 Franken pro Monat.

Viele Wohnungen gehen unter der Hand weg

In der Innenstadt würden Preise für solche Wohnungen bei rund 5000 Franken starten. In Aussenquartieren wie Seebach und Oerlikon müsse man mit ungefähr 3500 Franken rechnen. Doch auch bei diesen Preisen ist das Interesse an Wohnungen riesig und die Konkurrenz entsprechend gross.