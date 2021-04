In ihrem vermutlich letzten Spiel auf Schweizer Boden und dem letzten Aufritt als Captain der Kloten-Dietlikon Jets gab sie noch einmal alles: Michelle Wiki. Die Leaderin der Zürcherinnen stellte ihren Körper in die Zweikämpfe, rannte über den Platz, suchte mit Pässen ihre Mitspielerinnen. Vor allem traf sie – und erzielte einen Hattrick.

In der neunten Minute war es die 31-Jährige, die das Skore im Superfinal gegen Skorpion Emmental Zollbrück eröffnete und unter Beweis stellte, dass sie nicht zum ersten Mal in einem Alles-oder-nichts-Spiel stand. Mit ihrer ganzen Ruhe und Erfahrung fand sie die Lücke im Tor der Bernerinnen zum 1:0.

Dabei waren es die Skorps, die in diesem Meisterschaftsfinal in der Minute die erste grosse Chance hatten. Doch Lena Baumgartner verpasste auf Zuspiel der Tschechin Lucie Rezacova die Führung. Es sollte nicht die einzige vergebene Möglichkeit der 25-Jährigen sein. Dass sie sich davon aber nicht entmutigen liess, stellte sie im letzten Drittel unter Beweis, als sie in der 48. Minute den so wichtigen 2:3-Anschlusstreffer für ihr Team erzielte, das zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte um den Titel kämpfen konnte.