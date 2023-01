Ramona Bachmann und Charlotte Baret retten Strassenhund

So kam es zur Rettung

Wie Bachmann erzählt, sei der Hund völlig verängstigt und auch abgemagert gewesen. «Wir konnten uns ihm nicht nähern, er rannte sofort weg», so Bachmann. Und so legten sie das Fleisch hin und entfernten sich. Das nützte, der kleine Hund getraute sich zu fressen. Die 32-Jährige sagt: «Der Ort, wo wir ihn entdeckten, war mega gefährlich: direkt neben einer Autobahn mit vorbeirasenden Autos jeden Tag.»

Vor Bachmann und Baret hatte der Strassenhund aber auch in den kommenden Tagen weiter Angst – trotz vielen Besuchen, trotz Essen. An ihrem letzten Ferientag wusste dann das Paar, dass sie etwas unternehmen müssen, ansonsten würde er nicht mehr lange überleben – vor allem, wenn der Hund kein Essen mehr erhalten würde. Die Fussballerin und die Tänzerin gingen also zum Tierarzt, kauften eine Schlaftablette, damit sie den Hund leichter einfangen konnten. Doch dann war der Hund verschwunden! Bachmann: «Sofort machten wir uns Sorgen, hatten Angst, dass wir ihn nicht mehr finden würden.»

«Ein gesunder, einfach viel zu dünner Hund»

Wie sich aber herausstellte, war diese Sorge unbegründet. Ein paar Stunden später tauchte der Hund wieder auf, mittels der Schlaftablette konnte Lychee – so nannten sie den Hund – eingefangen und zum Tierarzt gebracht werden. «Eigentlich war der Plan, dass wir eine Hilfsorganisation kontaktieren und den Hund übergeben. Über die Festtage war jedoch niemand erreichbar – wir nahmen die Sache in die eigenen Hände», sagt Bachmann zu 20 Minuten. «Der Tierarzt checkte Lychee durch, das Blut wurde untersucht. Das Ergebnis: ein gesunder, einfach viel zu dünner Hund, knapp einjährig.»

So weit, so gut – aber was nun? Was mit dem Hund machen? Bachmann und Baret flogen am nächsten Morgen zurück nach Frankreich, auf die Schnelle konnten sie Lychee nicht mitnehmen. Auch eine Hilfsorganisation meldete sich schliesslich und meinte, alles für eine Adoption in die Wege zu leiten.