Fussball live: Die Nati trifft in der EM-Quali in Genf auf Israel

Das Selbstvertrauen bei den Schweizern stimmt. Die Nati ist klarer Favorit in dieser Gruppe I. Das sieht auch Captain Granit Xhaka so, man strebe 10 Sieg in 10 Quali-Spielen an, sagte der 30-Jährige am Montag an der abschliessenden Medienkonferenz. Wozu sich der Captain und Trainer Murat Yakin sonst noch äusserten, findest du hier.