Zu Nottingham: Nati-Star Remo Freuler verlässt Italien und wechselt in die Premier League

Der 46-fache Schweizer Internationale war 2016 von Luzern in die Serie A zu Atalanta Bergamo gewechselt.

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun ist der Transfer in trockenen Tüchern. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano verkündet, wird Nati-Star Remo Freuler die Serie A verlassen. Nach sechs Jahren bei Atalanta Bergamo wechselt der 30-Jährige auf die Insel.

Dort schliesst er sich dem Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forrest an und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Die Ablösesumme beträgt 8,7 Millionen Franken plus Boni. Die medizinische Untersuchung steht als nächstes an.