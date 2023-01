Nati-Star: Ruben Vargas nach Foul unter Tränen ausgewechselt

Borussia Dortmund – Augsburg

So hat sich Ruben Vargas das erste Pflichtspiel 2023 bestimmt nicht vorgestellt. Der Nati-Star steht beim Auswärtsspiel seiner Augsburger bei Borussia Dortmund in der Startelf, muss aber schon nach 12 Minuten verletzt raus. Grund dafür ist eine überhartes Einsteigen von Mats Hummels. Der BVB-Abwehrchef grätscht Vargas nach sechs Minuten heftig um. Der Schweizer blieb darauf kurz liegen und musste am rechten Fuss behandelt werden. Vargas probierte zwar noch weiterzuspielen, musste wenig später einsehen, dass es so nicht weitergeht. Unter Tränen verliess der 24-Jährige den Rasen. Übeltäter Hummels entschuldigte sich beim Luzerner nachträglich für sein Foul. Aktuell ist die Partie noch im Gang.