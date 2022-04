In Wolfsburg : Nati-Star Silvan Widmer und Mainz kassieren 0:5-Klatsche

Am Freitagabend kam es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem Vfl Wolfsburg und Mainz 05. Ohne Mbabu und Steffen gewannen die Wolfsburger deutlich mit 5:0.

Angeführt vom erstarkten Dreifachtorschützen Max Kruse hat der VfL Wolfsburg den vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt in der Fussball-Bundesliga gemacht. Die Niedersachsen liessen dem FSV Mainz 05 beim 5:0 am Freitagabend keine Chance und machten das bittere 1:6-Debakel nur sechs Tage zuvor bei Borussia Dortmund vergessen. Als Tabellenelfter hat der VfL bei nur noch drei ausstehenden Spielen neun Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone.

Ganz anders der Nati-Star im Dienst von Mainz: Silvan Widmer spielte bei der 0:5-Klatsche gegen seinen Verein 90 Minuten durch. Die besonders in der ersten Halbzeit desaströsen Mainzer, die nach einer Roten Karte für Niklas Tauer (24.) lange in Unterzahl spielen mussten, warten nun seit fünf Spielen auf einen Sieg und sind mit 39 Punkten Neunter. «Wir kriegen viel zu viele Gegentore viel zu einfach», sagte Widmer-Teamkollege Stefan Bell nach dem Spiel. «Wenn man so früh in Unterzahl gerät, muss man es einfach cleverer machen. Wir haben viel Lehrgeld gezahlt.»